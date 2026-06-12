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Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинула цивільна, троє поранені

Окупанти понад 50 разів атакували два райони області.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинула цивільна, троє поранені
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Понад 50 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, троє поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені магазини, адмінбудівлі, приватний будинок та автомобілі. Постраждали двоє людей. Це 53-річна жінка і 14-річний хлопець. Лікуватимуться амбулаторно.

Противник завдав удару й по Зеленодольській та Грушівській громадах, що на Криворіжжі. Там пошкоджена інфраструктура. Загинув 60-річний чоловік. Ще один чоловік 63 років дістав поранень. Він госпіталізований у важкому стані.

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