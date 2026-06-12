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Кремль планує завербувати понад 18,5 тис. іноземців до кінця 2026 року, – ГУР

Ідентифіковано понад 14 тис. військових із КНДР та понад 28 тис. іноземців, завербованих до армії РФ.

Кремль планує завербувати понад 18,5 тис. іноземців до кінця 2026 року, – ГУР
Фото: ЦНС

До кінця 2026 року російська влада прагне залучити щонайменше 18,5 тис. громадян інших країн для участі у війні проти України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, вербування здійснюється як на території самої росії, так і за кордоном – через дипломатичні установи, так звані «русскіє дома» та мережу приватних посередників.

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Станом на зараз ідентифіковано понад 14 тисяч військових із Північної Кореї, залучених до підтримки російських сил, а також понад 28 тисяч іноземців, завербованих до лав армії рф. 

Більшість із них, за даними української розвідки, потрапляють на службу через обіцянки високих заробітків, маніпуляції або примус, однак згодом опиняються на передовій без належної підготовки та документів.

У низці країн уже відреагували на факти вербування їхніх громадян. Водночас у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначається про випадки нелюдського поводження з іноземцями, залученими до російських збройних сил.

Попри міжнародну реакцію, за даними української сторони, росія продовжує практику поповнення втрат армії за рахунок іноземних найманців.

Центр протидії дезінформації зазначає, що ключові схеми вербування, географія залучення іноземців та наслідки для завербованих осіб детально відображені в підготовлених аналітичних матеріалах і інфографіках центру.

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