Розвідка Естонії: Росія зазнає важких втрат на фронті і не досягла жодної стратегічної мети

За тиждень російська армія змогла окупувати лише 15 квадратних кілометрів української землі.

Попри великі втрати РФ так і не спромоглася виконати жодне зі своїх стратегічних завдань в Україні.

Про це йдеться у зведенні Розвідувального центру Сил оборони Естонії, передає ERR.

Естонські аналітики зазначають, що минулий тиждень відзначився певним зниженням інтенсивності боїв на лінії зіткнення. Водночас завдяки далекобійним ударам ЗСУ суттєво загострилися проблеми росіян у Криму та на інших окупованих територіях. Кремль при цьому демонструє повну неготовність до мирних переговорів, висуваючи лише власні ультиматуми.

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Інтенсивність бойових дій наразі перебуває на рівні тритижневої давнини — фіксується в середньому близько 250 бойових зіткнень за добу.

За тиждень російська армія змогла окупувати лише 15 квадратних кілометрів української землі. Найважчі бої велися на Покровському (Донецька область) та Гуляйпільському (Запорізька область) напрямках. Також висока активність зберігалася на Лиманському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках, де підрозділи РФ мали незначні просування.

Зі свого боку Сили оборони України провели успішні контратаки у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зокрема, зафіксовано рух уперед на Борівському напрямку (Харківщина) та у західній частині Запорізької області.

За даними розвідцентру, втрати особового складу ЗС РФ залишаються критично високими й становлять в середньому 1400 військовослужбовців на добу.

Тим часом, за даними естонської розвідки, ефективна робота української артилерії та дронів на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту серйозно підірвала забезпечення угруповання Росії.

Так, обсяг військових перевезень трасою Ростов-на-Дону — Сімферополь впав на 71% за останні два тижні. Через загрозу знищення командувач російського угруповання військ «Восток» взагалі заборонив рух військових вантажів цим маршрутом, а також трасою Керч — Севастополь.

У розвідці Естонії наголосили, що Міністерство енергетики РФ було змушене офіційно визнати кризу з постачанням пального у південних регіонах. Для ручного керування галуззю Кремль екстрено створив спеціальний координаційний штаб із залученням найбільших нафтових компаній.