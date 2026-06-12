На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Колишня вчителька із Херсона отримала довічне ув’язнення за співпрацю з окупантами

Жінка потрапила у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі у Telegram-чатах.

​Колишня вчителька із Херсона отримала довічне ув’язнення за співпрацю з окупантами
Херсон
Фото: nikvesti.com

Суд виніс вирок агентці російської воєнної розвідки - колишню шкільну вчительку засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зрадницю СБУ викрила у жовтні 2024 року на коригуванні ворожих обстрілів по Херсону.

Реклама

Слідство встановило, що жінка потрапила у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі у Telegram-чатах, після чого її завербували.

Через месенджер зрадниця передавала координати підрозділів ЗСУ своєму «зв’язковому». Ним виявився командир загону операторів БпЛА 186-го окремого розвідувального батальйону збройних сил РФ, що входить до угруповання «Днєпр».

Для збору розвідданих агентка на своєму авто об’їжджала вулиці обласного центру і фіксувала на фото місця дислокації особового складу й техніки Сил оборони. Отримані матеріали вона оформлювала в агентурні звіти — додавала геомітки на Google-картах і відправляла російським військовим. Окупанти використовували цю інформацію для планування масованих ударів по місту, зокрема, дронами-камикадзе.

Під час обшуків за місцем проживання засудженої співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони, які містили незаперечні докази її шпигунської діяльності на користь ворога.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

  • Херсон перебуває під постійними обстрілами окупантів. Ворог масовано атакує обласний центр і влаштовує полювання дронами на цивільних. Майже щодня є поранені, а також загиблі.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies