Жінка потрапила у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі у Telegram-чатах.

Суд виніс вирок агентці російської воєнної розвідки - колишню шкільну вчительку засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зрадницю СБУ викрила у жовтні 2024 року на коригуванні ворожих обстрілів по Херсону.

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Слідство встановило, що жінка потрапила у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі у Telegram-чатах, після чого її завербували.

Через месенджер зрадниця передавала координати підрозділів ЗСУ своєму «зв’язковому». Ним виявився командир загону операторів БпЛА 186-го окремого розвідувального батальйону збройних сил РФ, що входить до угруповання «Днєпр».

Для збору розвідданих агентка на своєму авто об’їжджала вулиці обласного центру і фіксувала на фото місця дислокації особового складу й техніки Сил оборони. Отримані матеріали вона оформлювала в агентурні звіти — додавала геомітки на Google-картах і відправляла російським військовим. Окупанти використовували цю інформацію для планування масованих ударів по місту, зокрема, дронами-камикадзе.

Під час обшуків за місцем проживання засудженої співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони, які містили незаперечні докази її шпигунської діяльності на користь ворога.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.