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Лубінець заявив про утримання людей з інвалідністю та психічними розладами у Тернопільському ТЦК

Під час моніторингового візиту у приміщенні установи перебували близько 28 осіб.

Лубінець заявив про утримання людей з інвалідністю та психічними розладами у Тернопільському ТЦК
Фото: Офіс омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про виявлені порушення в Тернопільському районному та міському ТЦК та СП. За його словами, після втручання Офісу омбудсмена було звільнено п’ятьох громадян, які не підлягали мобілізації.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Щойно мої представники повернулися з моніторингового візиту до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП. Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні – вона була потрібна ще вчора", – написав Лубінець.

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За його словами, під час втручання команди омбудсмена було негайно звільнено п’ятьох осіб.

"Дякуючи втручанню команди омбудсмена було "негайно звільнено 5 людей, які не підлягали мобілізації". Їх відпустили з приміщення ТЦК та СП, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку", – зазначив він.

Серед звільнених – чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє осіб із психічними розладами, а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишалося близько пів року.

Під час моніторингового візиту, за словами омбудсмена, у приміщенні перебували близько 28 осіб, з яких 17 звернулися зі скаргами на можливі порушення їхніх прав.

"Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму", – розповів Лубінець.

Також він повідомив про інші скарги громадян щодо можливих порушень під час мобілізації, неналежного оформлення документів та недотримання процедур проходження військово-лікарської комісії.

"Під час спілкування тет-а-тет люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження ВЛК. Усі викладені факти задокументовано, про них уже повідомлено керівництво", – додав омбудсмен.

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