Сили оборони: завдяки ударам по логістиці ворога, росіяни вдівічі зменшили наступальні спроможності на півдні

Завдяки ударам Сил оборони України по логістичних маршрутах російських військ на півдні кількість штурмових дій ворога скоротилася майже вдвічі. Водночас окупанти активніше почали застосовувати авіацію та керовані авіабомби.

Про це в ефірі заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, українські військові систематично завдають ударів по шляхах постачання противника, що суттєво впливає на його забезпечення та боєздатність.

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"Сили оборони півдня, Сили оборони України загалом намагаються завдавати ударів по логістичних маршрутах. Це дуже сильно впливає на те, наскільки забезпечені зараз і готові для виконання завдань наші противники. У першу чергу це стосується того, що зменшується кількість штурмових дій", – зазначив Волошин.

Речник наголосив, що ще кілька днів тому на південному напрямку фіксували понад 50 штурмів за добу, тоді як нині їхня кількість скоротилася приблизно удвічі. Водночас інтенсивність артилерійських обстрілів та атак дронами залишається високою.

За словами Волошина, через труднощі з постачанням ворог дедалі частіше використовує авіацію як альтернативу іншим видам озброєння.

"Якщо зменшилась артилерія, то збільшилась кількість застосувань коригованих авіаційних бомб", – пояснив він.

Серед ключових цілей українських ударів – логістичні маршрути в тимчасово окупованому Криму та на півдні України. Йдеться не лише про мости на Чонгарі, а й про переправи через Північно-Кримський канал. Також важливим фактором є контроль над трасою Р-280, яку росіяни називають "Новоросія".

Через пошкодження основних шляхів забезпечення окупанти змушені використовувати другорядні дороги, які є довшими та менш придатними для швидкого транспортування техніки й боєприпасів.

Водночас Волошин повідомив про зміни у складі російських штурмових підрозділів на Гуляйпільському напрямку. За його словами, угруповання, яке раніше діяло в районі Чарівного, Залізничного, Гуляйпільського та Верхньої Терси, втратило свої штурмові можливості, тому його замінили новими силами.

Також активні бойові дії тривають на північ від Гуляйполя – в районах Добропілля, Варварівки та Прилук, де російські війська намагаються просуватися у напрямку Тернуватого.

Попри втрати та проблеми з логістикою, окупаційні війська продовжують штурми, намагаючись виконати поставлені командуванням завдання щодо захоплення населених пунктів і виходу на визначені рубежі.

"Ці ворожі угруповання мають певні дедлайни на захоплення тих чи інших населених пунктів і виходу на ті чи інші рубежі. Тому вони продовжують свої штурмові дії, поки мають такі можливості", – підсумував речник Сил оборони півдня.