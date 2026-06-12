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Ворог вдарив ракетою по приватному сектору на півдні Одещини, є поранені (доповнено)

Також пошкоджена низка приватних будинків.

Ворог вдарив ракетою по приватному сектору на півдні Одещини, є поранені (доповнено)
Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 12 червня, росіяни завдали чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. 

За його даними, на півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. 

Спалахнули три житлові будинки, ще три пошкоджено. 

Дві людини отримали осколкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.

Доповнено. Згодом Олег Кіпер повідомив, що ворог ще одним ракетним ударом пошкодив сонячні панелі на території підприємства. Постраждалих немає. На місці події тривають роботи з усунення наслідків.

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