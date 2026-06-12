Мешканка Херсонщини підірвалася на російській вибухівці

Також до лікарні звернулися три людини, які вчора потрапили під атаку російського дрона у Херсоні.

Близько 05:30 в Антонівці Херсонської області на російській вибухівці підірвалась жінка.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

51-річна жителька наступила на ворожу міну типу “пелюстка”. Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму, ампутацію гомілки та осколкові поранення тулуба і кінцівок.

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Нині потерпіла – під наглядом лікарів.

Також до лікарні звернулися троє людей, які вчора потрапили під атаку російського БпЛА у Корабельному районі міста.

58-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та контузію. Також медична допомога знадобилась жінкам 36 та 58 років. У них діагностували мінно-вибухові травми та контузії.

Нині їм надають необхідну меддопомогу.