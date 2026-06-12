Мешканка Херсонщини підірвалася на російській вибухівці

Близько 05:30 в Антонівці Херсонської області на російській вибухівці підірвалась жінка.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
51-річна жителька наступила на ворожу міну типу “пелюстка”. Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму, ампутацію гомілки та осколкові поранення тулуба і кінцівок.
Нині потерпіла – під наглядом лікарів.
Також до лікарні звернулися троє людей, які вчора потрапили під атаку російського БпЛА у Корабельному районі міста.
58-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та контузію. Також медична допомога знадобилась жінкам 36 та 58 років. У них діагностували мінно-вибухові травми та контузії.
Нині їм надають необхідну меддопомогу.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами перебували 45 населених пунктів Херсонщини. Поранені 9 людей.