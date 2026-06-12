Росіяни вдарили по торговельному центрі у Запоріжжі

Також пошкоджено автомобілі, що стояли на парковці поруч.

Попередньо, постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення, їй надається необхідна допомога.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під ворожий удар потрапив торговельний центр у Запоріжжі.

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