Росіяни вдарили по торговельному центрі у Запоріжжі

Під ворожий удар потрапив торговельний центр у Запоріжжі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо, постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення, їй надається необхідна допомога.
Стан потерпілої не тяжкий.
Також пошкоджено автомобілі, що стояли на парковці поруч.
В області зберігається загроза застосування окупантами керованих авіаційних бомб.
- Упродовж доби дві людини загинули та ще три поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області. Окупанти завдали 949 ударів по 44 населених пунктах області.