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Вчора та сьогодні росіяни атакували Миколаївщину. Є поранені

Ворог бив по області безпілотниками. 

Вчора та сьогодні росіяни атакували Миколаївщину. Є поранені
Наслідки російської атаки на Миколаївщині
Фото: Миколаївська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала Миколаївську область дронами. Продовжилися атаки і сьогодні вранці. У області та обласному центрі поранені люди.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім. 

Вчора вдень у Миколаєві під атакою була транспортна інфраструктура. Там минулося без постраждалих. Вночі ворог знову атакував місто. Внаслідок атаки поранена сімʼя: 40-річна жінка та 39-річний чоловік, а також їхня 18-річна донька. Усіх госпіталізували. На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки – у стані середньої тяжкості. Пошкоджено 14 приватних будинків та два автомобілі.

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Наслідки російської атаки на Миколаївщині
Фото: Миколаївська ОВА
Наслідки російської атаки на Миколаївщині

Учора ворог атакував Куцурубську громаду БпЛА типу «Молнія». Внаслідок атаки у с. Яселка поранення отримав 79-річний чоловік, його госпіталізували. Стан постраждалого на ранок – важкий. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Вранці росіяни зранку знову атакували Миколаїв «шахедами». Постраждав чоловік, його госпіталізували. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.

Наслідки російської атаки на Миколаївщині
Фото: Миколаївська ОВА
Наслідки російської атаки на Миколаївщині
Наслідки російської атаки на Миколаївщині
Фото: Миколаївська ОВА
Наслідки російської атаки на Миколаївщині

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