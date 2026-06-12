Упродовж доби російська армія атакувала Миколаївську область дронами. Продовжилися атаки і сьогодні вранці. У області та обласному центрі поранені люди.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

Вчора вдень у Миколаєві під атакою була транспортна інфраструктура. Там минулося без постраждалих. Вночі ворог знову атакував місто. Внаслідок атаки поранена сімʼя: 40-річна жінка та 39-річний чоловік, а також їхня 18-річна донька. Усіх госпіталізували. На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки – у стані середньої тяжкості. Пошкоджено 14 приватних будинків та два автомобілі.

Реклама

Фото: Миколаївська ОВА Наслідки російської атаки на Миколаївщині

Учора ворог атакував Куцурубську громаду БпЛА типу «Молнія». Внаслідок атаки у с. Яселка поранення отримав 79-річний чоловік, його госпіталізували. Стан постраждалого на ранок – важкий. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Вранці росіяни зранку знову атакували Миколаїв «шахедами». Постраждав чоловік, його госпіталізували. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.

Фото: Миколаївська ОВА Наслідки російської атаки на Миколаївщині

Фото: Миколаївська ОВА Наслідки російської атаки на Миколаївщині