Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що з 2022 року його країна купувала російські енергоносії на прохання Сполучених Штатів з метою утримання світових цін на нафту на низькому рівні.

Як пише Bloomberg, Індію спонукали стати покупцем чорного золота російського походження після того, як у 2022 році США через вторгнення РФ в Україну запровадили проти неї санкції і стелю цін. Раніше Нью-Делі частіше купував близькосхідну нафту, але її почали більше скуповувати країни Європи, які шукали альтернативу поставкам з Росії.

В індійському уряді навіть звинувачують Сполучені Штати у непослідовності санкційної політики: мовляв, тут зовсім не йдеться про жодну моральність чи великі принципи, а будь-які обмеження не заважають Вашингтону регулювати ринки так, як йому здається доцільним у кожен конкретний момент.