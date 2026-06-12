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Індія стверджує, що Сполучені Штати просили її купувати російську нафту

У Нью-Делі прямо вказують на відсутність послідовності у діях Вашингтона.

Індія стверджує, що Сполучені Штати просили її купувати російську нафту
Танкер, який перевозить російську нафту
Фото: news.err.ee

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що з 2022 року його країна купувала російські енергоносії на прохання Сполучених Штатів з метою утримання світових цін на нафту на низькому рівні.

Як пише Bloomberg, Індію спонукали стати покупцем чорного золота російського походження після того, як у 2022 році США через вторгнення РФ в Україну запровадили проти неї санкції і стелю цін. Раніше Нью-Делі частіше купував близькосхідну нафту, але її почали більше скуповувати країни Європи, які шукали альтернативу поставкам з Росії.

В індійському уряді навіть звинувачують Сполучені Штати у непослідовності санкційної політики: мовляв, тут зовсім не йдеться про жодну моральність чи великі принципи, а будь-які обмеження не заважають Вашингтону регулювати ринки так, як йому здається доцільним у кожен конкретний момент.

  • Індія нещодавно ускладнила можливість суднам тіньового флоту обходити антиросійські санкції, скасувавши для них реєстрацію, потрібну для отримання страхування.
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