Внаслідок атаки по Запоріжжю знеструмлено близько 50 000 споживачів (оновлено)

Відключення зафіксовані в двох районах міста.

Ввечері 11 червня окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки знеструмлено близько 50 000 споживачів у двох районах міста.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Енергетики вже працюють над відновленням живлення.

За оновленими даними станом на 22:20 енергетики повернули світло всім споживачам Запоріжжя, повідомили в ОВА.

Менше ніж за годину фахівці ліквідували наслідки ворожої атаки.

Раніше Федоров повідомляв про загрозу ворожих ударних безпілотників та роботу ППО у Запоріжжі.