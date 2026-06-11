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Внаслідок атаки по Запоріжжю знеструмлено близько 50 000 споживачів (оновлено)

Відключення зафіксовані в двох районах міста.

Внаслідок атаки по Запоріжжю знеструмлено близько 50 000 споживачів (оновлено)
Фото: yavoriv-info.com.ua

Ввечері 11 червня окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки знеструмлено близько 50 000 споживачів у двох районах міста. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Енергетики вже працюють над відновленням живлення. 

За оновленими даними станом на 22:20 енергетики повернули світло всім споживачам Запоріжжя, повідомили в ОВА.

Менше ніж за годину фахівці ліквідували наслідки ворожої атаки. 

Раніше Федоров повідомляв про загрозу ворожих ударних безпілотників та роботу ППО у Запоріжжі.

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