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Зеленський заснував почесну відзнаку "Громада-рятівник"

Її присвоюватимуть громадам, жителі яких масово надають гуманітарну допомогу прифронтовим територіям, підтримують Сили оборони. 

Зеленський заснував почесну відзнаку "Громада-рятівник"
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування почесної відзнаки "Громада-рятівник".

Відповідний указ №491/2026 опубліковано на сайті президента. 

Відзнаку присвоюватимуть громадам, жителі яких масово надають гуманітарну допомогу прифронтовим територіям, підтримують Сили оборони, сприяють зміцненню обороноздатності держави та здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності й суверенітету України.

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Подання щодо присвоєння відзнаки можуть вносити Кабінет міністрів, обласні та Київська міська державні або військові адміністрації. 

Рішення про нагородження ухвалюватиметься указом президента. Повторне присвоєння відзнаки не передбачено.

Територіальній громаді, якій буде присвоєно почесну відзнаку, вручатимуть спеціальну статуетку, пам’ятну плакетку та футляр. Вручення буде здійснюватиме президент або уповноважені ним посадові особи.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

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