«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСуспільствоВійна

​Експосадовець із Сумщини отримав 15 років тюрми за коригування російських ударів по Сумщині

Щоб приховати свою зустріч із російським куратором на території РФ, зрадник заявив, що нібито перебував «у полоні».

​Експосадовець із Сумщини отримав 15 років тюрми за коригування російських ударів по Сумщині
наслідки атаки РФ на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Суд виніс вирок агенту ФСБ, якого викрили у листопаді 2023 року на коригуванні обстрілів Сумської області. 

Про це ідеться на сайті СБУ.

Слідство встановило, що ворожий вогонь наводив колишній заступник голови однієї з місцевих громад. Російські спецслужби завербували його ще до початку повномасштабного вторгнення. На початку великої війни, перебуваючи на посаді, посадовець виїхав до Росії через ворожий блокпост для зустрічі зі своїм куратором від ФСБ.

Реклама

Там агент пройшов інструктаж і отримав завдання збирати координати українських військ, по яких окупанти згодом завдавали авіаційних та артилерійських ударів.

За кілька днів чоловік повернувся на Сумщину, а свою відсутність пояснив тим, що нібито перебував «у полоні» в РФ. Після повернення він звільнився з керівної посади у громаді та влаштувався на роботу в місцеве агропідприємство.

Під виглядом робочих поїздок чоловік продовжував розвідувати пункти дислокації Сил оборони на північно-східних кордонах України. Співробітники СБУ затримали зрадника «на гарячому», коли він намагався відправити росіянам новий агентурний звіт із геолокаціями українських захисників.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами збору розвідданих та контактами куратора. Особу представника ФСБ контррозвідники СБУ вже встановили.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies