​Експосадовець із Сумщини отримав 15 років тюрми за коригування російських ударів по Сумщині

Щоб приховати свою зустріч із російським куратором на території РФ, зрадник заявив, що нібито перебував «у полоні».

Суд виніс вирок агенту ФСБ, якого викрили у листопаді 2023 року на коригуванні обстрілів Сумської області.

Про це ідеться на сайті СБУ.

Слідство встановило, що ворожий вогонь наводив колишній заступник голови однієї з місцевих громад. Російські спецслужби завербували його ще до початку повномасштабного вторгнення. На початку великої війни, перебуваючи на посаді, посадовець виїхав до Росії через ворожий блокпост для зустрічі зі своїм куратором від ФСБ.

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Там агент пройшов інструктаж і отримав завдання збирати координати українських військ, по яких окупанти згодом завдавали авіаційних та артилерійських ударів.

За кілька днів чоловік повернувся на Сумщину, а свою відсутність пояснив тим, що нібито перебував «у полоні» в РФ. Після повернення він звільнився з керівної посади у громаді та влаштувався на роботу в місцеве агропідприємство.

Під виглядом робочих поїздок чоловік продовжував розвідувати пункти дислокації Сил оборони на північно-східних кордонах України. Співробітники СБУ затримали зрадника «на гарячому», коли він намагався відправити росіянам новий агентурний звіт із геолокаціями українських захисників.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами збору розвідданих та контактами куратора. Особу представника ФСБ контррозвідники СБУ вже встановили.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.