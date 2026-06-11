«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра Україні прогнозують значні дощі, грози та град

Прогнозується І рівень небезпечності – жовтий.

Завтра Україні прогнозують значні дощі, грози та град
Гроза у Києві 2 червня 2024 року
Фото: Гідрометцентр

У п’ятницю, 12 червня в Україні очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомили у ДСНС.

Уночі значні дощі прогнозують у більшості західних областей, вдень – на Житомирщині, Київщині (включно з Києвом), Вінниччині та Одещині.

Вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град та шквали вітру 15–20 м/с. прогнозується І рівень небезпечності – жовтий.

Негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту. Людей просять бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies