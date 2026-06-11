Завтра Україні прогнозують значні дощі, грози та град

Гроза у Києві 2 червня 2024 року

У п’ятницю, 12 червня в Україні очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомили у ДСНС.

Уночі значні дощі прогнозують у більшості західних областей, вдень – на Житомирщині, Київщині (включно з Києвом), Вінниччині та Одещині.

Вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град та шквали вітру 15–20 м/с. прогнозується І рівень небезпечності – жовтий.

Негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту. Людей просять бути уважними та дотримуватися правил безпеки.