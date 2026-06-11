«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі до дня Росії

Концерт перенесли до закритого приміщення на Преображенській площі.

У Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі до дня Росії
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі до дня Росії, передає DW із посиланням на місцеві медіа. 

Раніше концерт на Червоній площі анонсувала команда співачки Надії Бабкіної. 

Передбачалося, що на ньому виступатимуть Шаман, Лариса Доліна, Олександр Буйнов та інші музиканти. 

Реклама

Концерт перенесли до закритого приміщенні на Преображенській площі.

Читайте такожВ Україні сьогодні вперше відзначають День Сил безпілотних систем

Відомо, що концерт до дня країни-агресорки на Червоній площі проводився у Росії щорічно з 2003 року. 

Нагадаємо, що 9 травня цього року на Червоній площі вперше з 2007 року відбувся парад до дня перемоги без військової техніки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies