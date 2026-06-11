19-річного мешканця Полтавщини підозрюють в отруєнні військового на замовлення РФ

Використовуючи фейковий акаунт дівчини, росіяни налагодили спілкування з військовим та домовилися надіслати йому у “подарунок” отруєну плящку міцного алкоголю.

Він отримав завдання через Telegram від представника спецслужб РФ

19-річного мешканця Полтавської області підозрюють у вбивстві військового на замовлення Росії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

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За інформацією слідства, через Telegram підозрюваний отримав завдання від представника спецслужб Росії. За винагороду у 5 тисяч гривень він мав організувати отруєння 23-річного морського піхотинця.

Для цього спецслужби РФ, використовуючи фейковий акаунт дівчини, налагодили спілкування з військовим та домовилися надіслати йому “подарунок”. Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, ввів до неї отруйну суміш на основі метадону та відправив поштою до Житомира.

Військовослужбовець отримав посилку та вжив алкоголь. Через кілька днів він помер у реанімації внаслідок отруєння.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до організації та виконання злочину.