Депутати польського Кельце просять, аби у Вінниці перейменували вулицю Бандери

Фракція партії "Право і справедливість" у міській раді польського міста передала голові ради резолюцію з цим проханням.

Фракція партії "Право і справедливість" у міській раді польського міста Кельце передала голові ради резолюцію, в якій звертається до мера Вінниці з проханням змінити назву вулиці Степана Бандери в місті.

Про це повідомляє Telewizja Świętokrzyska.

Вінниця і Кельце є містами-побратимами. Раніше через дискусії довкола питань спільної історії двох країн Вінниця відкликала свій запит до Кельце з проханням подарувати автобуси.

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Українська правда пише, що Вінниця, яку майже 70 років пов’язує партнерство з містом Кельце, звернулася за допомогою у вигляді 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які польське місто виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. Їх мали б використовувати в українському місті у разі перебоїв з електропостачанням.

Проти передачі автобусів виступили, зокрема, депутати міської ради Мачєй Якубчик та член партії "Право і Справедливість" Марчин Стемпнєвський.

Якубчик поставив під сумнів обставини передачі транспорту. Він назвав усю ситуацію "шитою білими нитками" та відзначив, що час для передачі цього транспорту "не був відповідним", а факт передачі "погіршив би і так напружені польсько-українські відносини".

“Саме у Вінниці одну з вулиць було перейменовано на вулицю Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту”, – додав депутат.

У резолюції зазначають, що “Степан Бандера та спадщина ОУН-УПА однозначно асоціюються в Польщі з масовими злочинами проти беззахисного цивільного населення”.

“На думку польських істориків та широкої громадськості, Степан Бандера, як лідер Організації українських націоналістів (ОУН), однозначно відповідає за геноцид польського цивільного населення, зокрема на Волині. Символи та назви, пов'язані з цією трагедією, викликають глибокий біль у Польщі та є плямою на партнерстві між нашими місцевими органами влади”, – йдеться у документі.

Депутати просять змінити назву цієї вулиці, щоб “зберегти та розвивати наші давні стосунки”.

“Ми віримо, що багата історія України та самої Вінниці охоплює багатьох видатних постатей, героїв боротьби за незалежність, діячів культури, науки та справедливості, які можуть об'єднувати, а не розділяти наші народи та місцеві громади. Такий жест міста Вінниця, зроблений у дусі взаємної поваги та історичної правди, був би значним символом зрілості нашого партнерства. Очищення громадських просторів Вінниці від символів, що розділяють поляків та українців, зміцнить наше партнерство на десятиліття вперед”, – зазначили у “Праві та справедливості”.