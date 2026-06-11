Дванадцять мешканців Харківщини постраждали унаслідок російської агресії

Унаслідок російської агресії у Харківській області постраждали 12 людей: 11 із них – від обстрілів, ще один чоловік – через вибух невідомого пристрою.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 21 населений пункт області.

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У Харкові постраждали 11 людей: чоловіки 50 і 58 років та жінки 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 років.

У сел. Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 55-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Київський, Шевченківський, Індустріальний райони Харкова і застосовував по Харківщині:

8 БпЛА типу «Герань-2»;

6 БпЛА типу «Молнія»;

10 fpv-дронів;

30 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 9 автомобілів, гараж;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, навчальний заклад (с. Івашки), автомобіль (с. Максимівка), цивільне підприємство (сел. Золочів), господарчі споруди (с. Писарівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Завадське);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Манцівка), цивільне підприємство (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Шипувате), багатоквартирний будинок (с. Борівське), приватний будинок, складське приміщення, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Шевченкове);

у Харківському районі пошкоджено гараж, альтанку (сел. Мала Данилівка), гараж (с. Руські Тишки), приватний будинок (с. Борщова), магазин (сел. Слатине), цивільне підприємство (м. Дергачі);

у Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 240 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 39 263 людини.