Унаслідок ударів РФ практично без електрики і води, а також частково без газу Конотоп.

Сьогодні, 11 червня, зранку російські війська поцілили по цивільній інфраструктурі в Зноб-Новгордської громади Шосткинського району Сумщини. Ворог близько 05:20 атакував дроном. Загинула жінка, а її онуки - у лікарні. Вночі під обстрілом був Конотоп. Росіяни продовжили бити по ньому і вранці.

Про це пише мер Конотопа Артем Семеніхін та обласна прокуратура.

У Шосткинському районі унаслідок ворожої атаки у власному будинку загинула 67-річна жінка, її онуки - 3-річний хлопчик та 4-річна дівчинка отримали поранення. Наразі вони під наглядом медиків.

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А вночі російська окупаційна армія атакувала Конотоп. У місті зафіксовано "прильоти", повідомив міський голова Артем Семеніхін. За його словами, останній удар зафіксували о 7:01.

Він розповів, що ворог бив по інфраструктурі, було влучання по транспортній. Частина міста без газопостачання. Згодом він написав, що місто без води і електрики, воду подають за графіком. Є пошкодження житлових будинків.

Доповнення. Пізніше Семеніхін розповів, що у росіяни знову били по Конотопу вранці і був приліт по цивільній інфраструктурі. Там, куди прилетіло, були люди, пише він. Триває пошуково-рятувальна операція.

Стало відомо про одну постраждалу жінку 1984 року народження. У неї діагностували уламкове поранення ноги.