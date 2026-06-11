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Росіяни атакували Полтаву балістикою, у місті пожежа

Близько третьої ночі обласний центр був під ворожим обстрілом.

Росіяни атакували Полтаву балістикою, у місті пожежа

У ніч на 11 червня росіяни застосували балістичні ракети для атаки на Полтаву. У місті лунали вибухи, після чого очевидці повідомили про чорний дим.

Як пише Суспільне, від вибухової хвилі на багатьох авто спрацювала сигналізація. Інформацію про обстріл Полтавської громади підтвердив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За повідомленням глави Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, упродовж близько години після вибухів заявок до контактного центру щодо пошкодження майна чи постраждалих не надходило.

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