На Харківщині чоловіку присудили довічне ув'язнення за зґвалтування 11-річної падчерки. Вітчим упродовж восьми місяців ґвалтував малолітню дівчинку.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу.У цій справі прокурори Харківщини довели шість епізодів злочину", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік свідомо і продумано обирав для наруги саме ті моменти, коли матері не було вдома і він залишався сам-на-сам з дівчинкою.Через пережите дитина замкнулася в собі, погіршилося здоров'я, впала успішність у школі. Вона довго мовчала, перш ніж розповісти все мамі, а та не одразу звернулася до правоохоронців.Вони переховувалися, терпіли погрози з боку чоловіка. Це тривало поки дитина сама зателефонувала правоохоронцям.

«Довічний термін саме те покарання, на якому наполягала сторона обвинувачення", - зазначив Кравченко.