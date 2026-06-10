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Мешканець Харківщини отримав довічне ув'язнення за зґвалтування падчерки

Встановлено, що вітчим упродовж восьми місяців ґвалтував 11-річну дівчинку.

Мешканець Харківщини отримав довічне ув'язнення за зґвалтування падчерки
Руслан Кравченко
Фото: SUD.ua

На Харківщині чоловіку присудили довічне ув'язнення за зґвалтування 11-річної падчерки. Вітчим упродовж восьми місяців ґвалтував малолітню дівчинку.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

 "Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу.У цій справі прокурори Харківщини довели шість епізодів злочину", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік свідомо і продумано обирав для наруги саме ті моменти, коли матері не було вдома і він залишався сам-на-сам з дівчинкою.Через пережите дитина замкнулася в собі, погіршилося здоров'я, впала успішність у школі. Вона довго мовчала, перш ніж розповісти все мамі, а та не одразу звернулася до правоохоронців.Вони переховувалися, терпіли погрози з боку чоловіка. Це тривало поки дитина сама зателефонувала правоохоронцям. 

«Довічний термін саме те покарання, на якому наполягала сторона обвинувачення", - зазначив Кравченко.

  • Раніше, у Запоріжжі затримали майора поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.
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