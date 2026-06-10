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РФ атакувала дронами два цивільних судна в акваторії Чорного моря, – Кіпер

Також під ударами РФ опинилися цивільні та енергетичні об'єкти.

РФ атакувала дронами два цивільних судна в акваторії Чорного моря, – Кіпер
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Російські безпілотники атакували два суховантажних судна під прапором Барбадоса та Панами в акваторії Чорного моря. Також ворог вдарив по півдню Одещини.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує терор мирної Одещини та намагається перешкодити роботі Українського морського коридору", – ідеться у повідомленні.

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Російські ударні дрони атакували в акваторії Чорного моря два суховантажних судна під прапором Барбадоса та Панами, які прямували морським коридором. 

Також ворог завдав кілька ударів по півдню Одещини. Під обстрілами опинилися цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура. 

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Постраждалих немає. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія понівечила 191 цивільне судно. Пошкоджено або частково зруйновано 935 об’єктів портової інфраструктури. Поранено 255 людей.
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