Також під ударами РФ опинилися цивільні та енергетичні об'єкти.

Російські безпілотники атакували два суховантажних судна під прапором Барбадоса та Панами в акваторії Чорного моря. Також ворог вдарив по півдню Одещини.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує терор мирної Одещини та намагається перешкодити роботі Українського морського коридору", – ідеться у повідомленні.

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Російські ударні дрони атакували в акваторії Чорного моря два суховантажних судна під прапором Барбадоса та Панами, які прямували морським коридором.

Також ворог завдав кілька ударів по півдню Одещини. Під обстрілами опинилися цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура.

Постраждалих немає. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків.