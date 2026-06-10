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ЦПД: російська пропаганда знову поширює ШІ-відео з наративами про "мир будь-якою ціною"

Ворог намагається деморалізувати українців.

ЦПД: російська пропаганда знову поширює ШІ-відео з наративами про "мир будь-якою ціною"
Фото: ЦПД

Російські пропагандисти поширюють відеоролики із згенерованими ШІ образами українських ветеранів, через яких транслюють маніпулятивні наративи про "мир будь-якою ціною".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, нова кампанія є продовженням серії інформаційних атак, у яких раніше використовувалися створені штучним інтелектом образи нібито цивільних українців та військовослужбовців на передовій.

У нових відео головними героями стали згенеровані образи ветеранів, які отримали поранення під час війни. Через них поширюються тези, що активно використовуються російською пропагандою, зокрема про те, що "території не варті людських життів" та що "війни хоче лише влада".

У Центрі наголошують, що подібний контент є частиною цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на вплив на українське суспільство.

Основна мета кампанії – деморалізація українців, підрив довіри до державних інституцій та провокування внутрішнього розколу в умовах триваючої російської агресії.

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