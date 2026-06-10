Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Відповідний указ опублікували на сайті глави держави.

Свято відзначатимуть щороку 11 червня.

У такий спосіб держава відзначила важливу роль Сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткувала нові військові традиції.