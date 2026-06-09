Під удар потрапили 9 електропідстанцій, 2 радіолокаційні станції, командно-спостережний пункт, газова інфраструктура, цистерни з паливом, позиції особового складу та логістичні вузли ворога.

У ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем завдали масованих ударів по військових та інфраструктурних об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Загалом безпілотники успішно відпрацювали по 36 цілях.

Під удар потрапили 9 електропідстанцій, 2 радіолокаційні станції (РЛС), командно-спостережний пункт, газова інфраструктура, цистерни з паливом, позиції особового складу та логістичні вузли ворога.

Командувач оприлюднив детальний перелік ключових результатів бойової роботи:

радіолокаційні станції: знищено дві РЛС П-18 «Терек» у Запорізькій області — поблизу населеного пункту Софіївка (відпрацював 9-й бат «Кайрос» 414-ї ОБр СБС «Птахи Мадяра») та біля Іванівки (робота 1-го окремого центру СБС)»

управління військами: 412-та ОБр СБС «Nemesis» уразила командно-спостережний пункт підрозділу безпілотників окупантів «Рубікон» у селищі Шевченко Перше Донецької області»

особовий склад: 1-й окремий центр СБС завдав удару по пункту тимчасової дислокації 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії РФ у місті Курахове Донецької області»

енергетична інфраструктура: під ударом опинилися одразу 9 електропідстанцій. Чотири з них уражені у Маріуполі (ПС «Місто-11», ПС «Азовська-220», ПС «Місто-2», ПС «Місто-6» зусиллями 1-го ОЦ СБС). Також знеструмлено підстанції «Лисичанська» та «Сіверськодонецька» на Луганщині (20-та ОБр СБС «К-2»), підстанцію в Луганську (ГВ БАС «Фенікс» ДПСУ у складі угруповання СБС), підстанцію «Макіївська» на Донеччині (427-ма ОБр СБС «Рарог») та стратегічну ПС 330 кВ «Джанкой» в окупованому Криму («Птахи Мадяра»).

забезпечення та логістика: у Луганську 1-й окремий центр СБС уразив об'єкти газової інфраструктури, а 20-та бригада «К-2» у Сіверськодонецьку знищила цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Окрім цього, загін «13» 414-ї ОБр «Птахи Мадяра», 20-та ОБр «К-2» та прикордонники з групи «Фенікс» провели масштабне полювання на транспортні колони та логістичні шляхи росіян на всьому окупованому суходолі, а також вивели з ладу 8 телекомунікаційних веж противника.