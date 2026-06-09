«Не можна уявити ситуацію, коли Європа буде тиснути на Україну, щоб Україна на щось погодилась», - вважає Крістен Міхал.

Росія повинна піти на умови України, оскільки в нашої держави зараз кращі позиції.

Таку думку озвучив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на пресконференції лідерів країн Північної Європи і Балтії.

«Росія повинна піти на умови України, тому що зараз в України справи йдуть краще, діпстрайки працюють над цим. Тиск Європи - разом з Україною проти Росії. Давайте, щоб так і було далі. Тому що не можна уявити ситуацію, коли Європа буде тиснути на Україну, щоб Україна на щось погодилась», - сказав Міхал.

Він підкреслив, що Європа може підтримати Україну в переговорах, але не бути посередником.

«Бо з Росією завжди так. Раціональні і ввічливі люди намагаються говорити з Росією, думаючи, що це щось раціональне. Але для росіян, коли ти починаєш говорити, то це слабкість. І зазвичай вони під час цих перемовин намагаються щось досягнути, що вони не досягнули на полі бою», - вважає глава естонського уряду.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що Росія наразі до перемовин не готова.

Раніше державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що будь-які майбутні переговори європейських країн із Росією мають відбуватися лише за умови міцної єдності та суворої координації всередині самої Європи.