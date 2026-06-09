Росія повинна піти на умови України, оскільки в нашої держави зараз кращі позиції.
Таку думку озвучив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на пресконференції лідерів країн Північної Європи і Балтії.
«Росія повинна піти на умови України, тому що зараз в України справи йдуть краще, діпстрайки працюють над цим. Тиск Європи - разом з Україною проти Росії. Давайте, щоб так і було далі. Тому що не можна уявити ситуацію, коли Європа буде тиснути на Україну, щоб Україна на щось погодилась», - сказав Міхал.
Він підкреслив, що Європа може підтримати Україну в переговорах, але не бути посередником.
«Бо з Росією завжди так. Раціональні і ввічливі люди намагаються говорити з Росією, думаючи, що це щось раціональне. Але для росіян, коли ти починаєш говорити, то це слабкість. І зазвичай вони під час цих перемовин намагаються щось досягнути, що вони не досягнули на полі бою», - вважає глава естонського уряду.
- Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що Росія наразі до перемовин не готова.
- Раніше державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що будь-які майбутні переговори європейських країн із Росією мають відбуватися лише за умови міцної єдності та суворої координації всередині самої Європи.
- Відомо, що у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС.
- Тим часом 4 червня на сайті Офісу Президента України з’явився відкритий лист Путіну від Зеленського.
- Український президент запропонував зустріч і заявив, що до двостороннього треку можуть приєднатись Європа та США, як гаранти безпеки.
- Він нагадав, що українські далекобійні дрони «завітали» на відкриття форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів, і це не межа. Зеленський також написав, що Путіну не вдасться захопити Донецьку область. І згадав залежність Росії від Північної Кореї та Китаю. Президент зазначив, що якщо Путін не зрозуміє, що війну слід завершувати, то Україна продовжить боротися за своє існування.
- У відповідь від зустрічі Путін фактично відмовився і сказав, що «не бачить сенсу» у цьому