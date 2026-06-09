Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСвіт

Сибіга: Росія має отримати максимальний тиск за свою відмову від миру

Голова МЗС привітав пропозицію заборонити в’їзд до ЄС колишнім російським військовослужбовцям. 

Сибіга: Росія має отримати максимальний тиск за свою відмову від миру
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав пропозицію Європейської комісії заборонити в’їзд до країн ЄС колишнім російським військовослужбовцям. 

Про це він повідомив у соцмережі Х

Сибіга зазначив, що над цією ініціативою Україна спільно з партнерами працювала впродовж кількох місяців.

"Ті, хто обрав участь у найбільшій агресивній війні в Європі з часів Другої світової війни, не повинні мати жодного права в'їжджати до Європи. Справедливо та своєчасно. Кожен росіянин, який підписує контракт, повинен знати, що він також підписує заборону на в'їзд", - наголосив дипломат. 

Він також зазначив, що Росія має отримати максимальний тиск за свою відмову від миру.

"Санкції працюють, і їх потрібно посилити. Ми з нетерпінням чекаємо на швидке прийняття цього важливого пакету державами-членами ЄС",- додав Сибіга. 

  • Як повідомлялося, сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований, серед іншого, на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та вперше – риболовецький сектор. Також йдеться про заборону в'їзду колишніх російських комбатантів до ЄС.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies