Сибіга: Росія має отримати максимальний тиск за свою відмову від миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав пропозицію Європейської комісії заборонити в’їзд до країн ЄС колишнім російським військовослужбовцям.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що над цією ініціативою Україна спільно з партнерами працювала впродовж кількох місяців.

"Ті, хто обрав участь у найбільшій агресивній війні в Європі з часів Другої світової війни, не повинні мати жодного права в'їжджати до Європи. Справедливо та своєчасно. Кожен росіянин, який підписує контракт, повинен знати, що він також підписує заборону на в'їзд", - наголосив дипломат.

Він також зазначив, що Росія має отримати максимальний тиск за свою відмову від миру.

"Санкції працюють, і їх потрібно посилити. Ми з нетерпінням чекаємо на швидке прийняття цього важливого пакету державами-членами ЄС",- додав Сибіга.