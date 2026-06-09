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Прем'єр-міністр Латвії: Балтійським морем за тиждень проходять 150 суден «тіньового флоту»

«Це велика загроза навколишньому середовищу і нашим країнам», - наголосив Кулбергс.

Прем'єр-міністр Латвії: Балтійським морем за тиждень проходять 150 суден «тіньового флоту»
Андріс Кулбергс
Фото: facebook.com/andris.kulbergs

За тиждень Балтійське море перетинають 150 суден «тіньового флоту».

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс на пресконференції лідерів країн Північної Європи і Балтії.

«150 суден тіньового флоту проходять за тиждень через Балтійське море з усіх 660, які рухаються по всьому світу. Це велика загроза навколишньому середовищу і нашим країнам»,  сказав Кулбергс.

Він наголосив, що «ми маємо разом це все контролювати».

  • У 21-му пакеті санкцій ЄС до «чорного списку» хочуть включити ще 30 суден на додаток до 632, що вже під санкціями.
  • Як повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вперше хочуть запровадити тиск на ті судна, які допомагають «тіньовому флоту», наприклад, надаючи бункерувальні та інші послуги. 
  • Також ЄС хоче націлитися на критично важливу інфраструктуру, таку як порти, аеропорти чи нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту.
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