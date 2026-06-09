За тиждень Балтійське море перетинають 150 суден «тіньового флоту».
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс на пресконференції лідерів країн Північної Європи і Балтії.
«150 суден тіньового флоту проходять за тиждень через Балтійське море з усіх 660, які рухаються по всьому світу. Це велика загроза навколишньому середовищу і нашим країнам», сказав Кулбергс.
Він наголосив, що «ми маємо разом це все контролювати».
- У 21-му пакеті санкцій ЄС до «чорного списку» хочуть включити ще 30 суден на додаток до 632, що вже під санкціями.
- Як повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вперше хочуть запровадити тиск на ті судна, які допомагають «тіньовому флоту», наприклад, надаючи бункерувальні та інші послуги.
- Також ЄС хоче націлитися на критично важливу інфраструктуру, таку як порти, аеропорти чи нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту.