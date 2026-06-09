За тиждень Балтійське море перетинають 150 суден «тіньового флоту».

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс на пресконференції лідерів країн Північної Європи і Балтії.

«150 суден тіньового флоту проходять за тиждень через Балтійське море з усіх 660, які рухаються по всьому світу. Це велика загроза навколишньому середовищу і нашим країнам», сказав Кулбергс.

Він наголосив, що «ми маємо разом це все контролювати».

У 21-му пакеті санкцій ЄС до «чорного списку» хочуть включити ще 30 суден на додаток до 632, що вже під санкціями.