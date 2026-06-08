ЦПД: “Агентства новин” з окупованих територій України підписали угоди про “співпрацю” з Нікарагуа

Москва подає це як нібито доказ міжнародного визнання окупації Росією українських територій.

Так звані “агентства новин” з окупованих територій України, які по суті є представниками окупаційної пропагандистської машини, підписали угоди про співпрацю з Нікарагуа.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Це відбулося під час Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму та висвітлювалося пропагандистськими ресурсами РФ. Вони подають цю новину як нібито доказ міжнародного визнання окупації Росією українських територій.

“Насправді ж Нікарагуа є однією з кількох країн у світі, що постійно підтримують російського диктатора путіна та визнали російський суверенітет над захопленими територіями України”, – зазначає ЦПД.

У Нікарагуа, яка розташована у Центральній Америці, наразі при владі перебуває режим президента Даніеля Ортеги, який більшість країн світу визнають недемократичним. Щодо самого Ортеги та його поплічників запроваджувалися санкції США, ЄС та України.

Російська пропаганда постійно використовує проросійські рішення влади Нікарагуа для створення ілюзії легітимності тимчасової окупації РФ українських територій та нібито потужного геополітичного впливу Москви.