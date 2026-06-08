На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: “Агентства новин” з окупованих територій України підписали угоди про “співпрацю” з Нікарагуа

Москва подає це як нібито доказ міжнародного визнання окупації Росією українських територій.

ЦПД: “Агентства новин” з окупованих територій України підписали угоди про “співпрацю” з Нікарагуа
Фото: Центр протидії дезінформацїі

Так звані “агентства новин” з окупованих територій України, які по суті є представниками окупаційної пропагандистської машини, підписали угоди про співпрацю з Нікарагуа.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Це відбулося під час Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму та висвітлювалося пропагандистськими ресурсами РФ. Вони подають цю новину як нібито доказ міжнародного визнання окупації Росією українських територій.

“Насправді ж Нікарагуа є однією з кількох країн у світі, що постійно підтримують російського диктатора путіна та визнали російський суверенітет над захопленими територіями України”, – зазначає ЦПД.

У Нікарагуа, яка розташована у Центральній Америці, наразі при владі перебуває режим президента Даніеля Ортеги, який більшість країн світу визнають недемократичним. Щодо самого Ортеги та його поплічників запроваджувалися санкції США, ЄС та України.

Російська пропаганда постійно використовує проросійські рішення влади Нікарагуа для створення ілюзії легітимності тимчасової окупації РФ українських територій та нібито потужного геополітичного впливу Москви.

  • Президент Нікарагуа назвав Зеленського та Нетаньягу "породженнями диявола". Проросійський політик порівняв двох лідерів, що є етнічними євреями, з Адольфом Гітлером.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies