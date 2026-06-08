Росіяни поранили шістьох мешканців Херсонщини

Понівечені будинки, стільникову вежу, відділення банку, автозаправну станцію, ферму, газопровід та приватні автомобілі.

Наслідки російської атаки на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж доби російські війська атакували Херсонщину дронами та із артилерії. Поранені шестеро мешканців області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Степанівка, Придніпровське, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Надіївка, Ромашкове, Розлив, Томина Балка, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Велетенське, Микільське, Понятівка, Іванівка, Берислав, Кучерське, Борозенське, Костирка, Степне, Новорайськ, Вірівка, Урожайне, Раківка, Нова Кам'янка, Чарівне, Красносільське, Велика Олександрівка, Тараса Шевченка, Новомиколаївка, Осокорівка, Давидів Брід, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Тягинка, Хрещенівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, відділення банку, автозаправну станцію, фермерське господарство, газопровід та приватні автомобілі.