Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Владімір Путін має відреагувати на його відкритий лист із пропозицією прямих переговорів, оскільки це може підвищити шанси на досягнення припинення вогню в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю для Sky News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я надіслав відкритого листа, тому що я не знаю, чи він його прочитає чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, тому що його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нібито не нападали, що це не агресивна війна. Це несерйозно", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що відкритий формат звернення є принципово важливим, адже він дозволяє публічно демонструвати реальний стан справ і позицію України.

Зеленський зазначив, що в Росії "закрили інтернет і багато різних речей", через що Україна має обмежені можливості для прямого донесення своїх сигналів до російського суспільства та влади.

Коментуючи можливість переговорів, президент підтвердив готовність зустрітися з Путіним "у разі, якщо той буде налаштований на припинення конфлікту".

Що відомо про лист Зеленського Путіну