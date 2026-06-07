Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Владімір Путін має відреагувати на його відкритий лист із пропозицією прямих переговорів, оскільки це може підвищити шанси на досягнення припинення вогню в Україні.
Про це він розповів в інтерв'ю для Sky News, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я надіслав відкритого листа, тому що я не знаю, чи він його прочитає чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, тому що його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нібито не нападали, що це не агресивна війна. Це несерйозно", – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що відкритий формат звернення є принципово важливим, адже він дозволяє публічно демонструвати реальний стан справ і позицію України.
Зеленський зазначив, що в Росії "закрили інтернет і багато різних речей", через що Україна має обмежені можливості для прямого донесення своїх сигналів до російського суспільства та влади.
Коментуючи можливість переговорів, президент підтвердив готовність зустрітися з Путіним "у разі, якщо той буде налаштований на припинення конфлікту".
Що відомо про лист Зеленського Путіну
- 4 червня на сайті Офісу Президента України з’явився відкритий лист Путіну від Зеленського. Український президент запропонував зустріч і заявив, що до двостороннього треку можуть приєднатись Європа та США, як гаранти безпеки.
- Він нагадав, що українські далекобійні дрони «завітали» на відкриття форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів, і це не межа.
- Зеленський також написав, що Путіну не вдасться захопити Донецьку область. І згадав залежність Росії від Північної Кореї та Китаю.
- Президент зазначив, що якщо Путін не зрозуміє, що війну слід завершувати, то Україна продовжить боротися за своє існування.
- Міністр закордонних справ України сказав, що листа передадуть офіційними дипканалами.
- У відповідь від зустрічі Путін фактично відмовився і сказав, що «не бачить сенсу» у цьому, бо «сенс переговорів для України – зупинити наш наступ. А нам потрібні домовленості». Ще він заявив, що український президент начебто раніше просив про зустріч через російського бізнесмена.