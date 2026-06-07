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Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну

"Відкритий лист означає, що він має відповісти".

Зеленський пояснив, навіщо написав відкритого листа Путіну
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Владімір Путін має відреагувати на його відкритий лист із пропозицією прямих переговорів, оскільки це може підвищити шанси на досягнення припинення вогню в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю для Sky News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я надіслав відкритого листа, тому що я не знаю, чи він його прочитає чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, тому що його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нібито не нападали, що це не агресивна війна. Це несерйозно", – зазначив Зеленський. 

Він підкреслив, що відкритий формат звернення є принципово важливим, адже він дозволяє публічно демонструвати реальний стан справ і позицію України.

Зеленський зазначив, що в Росії "закрили інтернет і багато різних речей", через що Україна має обмежені можливості для прямого донесення своїх сигналів до російського суспільства та влади.

Коментуючи можливість переговорів, президент підтвердив готовність зустрітися з Путіним "у разі, якщо той буде налаштований на припинення конфлікту". 

Що відомо про лист Зеленського Путіну

  • 4 червня на сайті Офісу Президента України з’явився відкритий лист Путіну від Зеленського. Український президент запропонував зустріч і заявив, що до двостороннього треку можуть приєднатись Європа та США, як гаранти безпеки.
  • Він нагадав, що українські далекобійні дрони «завітали» на відкриття форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів, і це не межа.
  • Зеленський також написав, що Путіну не вдасться захопити Донецьку область. І згадав залежність Росії від Північної Кореї та Китаю. 
  • Президент зазначив, що якщо Путін не зрозуміє, що війну слід завершувати, то Україна продовжить боротися за своє існування.
  • Міністр закордонних справ України сказав, що листа передадуть офіційними дипканалами. 
  • У відповідь від зустрічі Путін фактично відмовився і сказав, що «не бачить сенсу» у цьому, бо «сенс переговорів для України – зупинити наш наступ. А нам потрібні домовленості». Ще він заявив, що український президент начебто раніше просив про зустріч через російського бізнесмена.
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