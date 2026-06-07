МЗС закликало партнерів дати належну оцінку удару РФ по сховищу ядерного палива

Україна закликає держави, міжнародні організації, компанії та фінансові інституції згортати співпрацю з російською ядерною галуззю та утримуватися від нових проєктів із Росією у цій сфері.

Міністерство закордонних справ України засудило чергову атаку Росії на об’єкт ядерної інфраструктури України – Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

7 червня 2026 року о 02:10 російський безпілотник атакував будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Унаслідок вибуху частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.

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Вибуховою хвилею також пошкоджено сусідні будівлі, у тому числі приміщення, яке використовується представниками МАГАТЕ. Пожежу, що виникла внаслідок атаки, локалізував персонал об’єкту.

“Атака на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива є черговим свідомим ударом Росії по мирній ядерній інфраструктурі України. Такі дії створюють неприйнятні ризики для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки, підривають міжнародний режим ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій, а також демонструють повну зневагу Росії до Статуту МАГАТЕ, відповідних стандартів безпеки та настанов Агентства”, – йдеться у заві.

У МЗС додають, що Росія продовжує вчиняти злочини у ядерній сфері. Держава, що окупувала найбільшу в Європі атомну електростанцію, перетворює ядерні об’єкти на інструмент військового шантажу та атакує об’єкти ядерної інфраструктури іншої держави, не може сприйматися як добросовісний партнер у міжнародному ядерному співробітництві.

Українське міністерство закликає партнерів зробити належні політичні висновки з цієї атаки.

“Співпраця з російською ядерною галуззю несе репутаційні, безпекові та політичні ризики. Вона фактично підтримує державу, яка системно руйнує засади ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки. Україна закликає держави, міжнародні організації, компанії та фінансові інституції згортати співпрацю з російською ядерною галуззю, утримуватися від нових проєктів із Росією у цій сфері та посилити санкційний тиск на російський атомний сектор, включно з компаніями, посадовими особами та структурами, причетними до окупації українських ядерних об’єктів і підтримки російської агресії”, – зазначили дипломати.

Україна вже поінформувала Секретаріат МАГАТЕ про цей напад і наполягає на його належному відображенні у відповідних повідомленнях і звітах Агентства, зокрема в контексті засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке розпочинається 8 червня 2026 року.

“Закликаємо міжнародних партнерів, держави-члени та Секретаріат МАГАТЕ дати принципову оцінку цій атаці. Мовчання або розмиті формулювання лише заохочують Росію до подальших ударів по ядерній інфраструктурі України, наражаючи у такий спосіб на небезпеку мільйони людей”, – додали у МЗС.