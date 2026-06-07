РФ вдарила по Балабиному на Запоріжжі, є загиблі та поранені (доповнено)

Вранці 7 червня російські війська двічі атакували Запоріжжя, внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок та об’єкти інфраструктури. У Балабиному ворог скинув КАБи на зупинку.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через атаку РФ у Запоріжжі до медиків звернулася 45-річна жінка, також поранення отримав 49-річний чоловік – йому надають необхідну допомогу. Пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.

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Під час повторного удару виникла пожежа, зафіксовано додаткові руйнування. Ворожий безпілотник також влучив в об’єкт інфраструктури – попередньо, є ще постраждалі.

На місцях працюють екстрені служби, наслідки атак уточнюються.

У селищі Балабине через атаку РФ загинули троє людей. Як відомо, росіяни атакували Балабине КАБами.

Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули та дістали поранень.

Відомо вже про трьох поранених.