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Окупанти атакували Микільське на Херсонщині

Поранень зазнав цивільний.

Окупанти атакували Микільське на Херсонщині
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти вдарили дроном по Микільському Дар'ївської громади Херсонщини. Унаслідок атаки постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 11:00 росіяни вдарили з БпЛА по Микільському Дар’ївської громади", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожої атаки поранення дістав 54-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові ушкодження обличчя, спини та руки.

Медики надали допомогу постраждалому на місці. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

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