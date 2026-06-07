Окупанти атакували Микільське на Херсонщині

Російські окупанти вдарили дроном по Микільському Дар'ївської громади Херсонщини. Унаслідок атаки постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 11:00 росіяни вдарили з БпЛА по Микільському Дар’ївської громади", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки поранення дістав 54-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові ушкодження обличчя, спини та руки.

Медики надали допомогу постраждалому на місці. Від госпіталізації потерпілий відмовився.