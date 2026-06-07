Нічна повітряна атака , 223 бойових зіткнення, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, обвал мосту з дітьми на Буковині, парламентські вибори у Вірменії.

У селищі Балабине Запорізької області через атаку РФ загинули троє людей. Росіяни атакували Балабине КАБами.

Удари припали поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули та дістали поранень.

Повідомлялося вже про трьох поранених.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 223 боєзіткнення.

На Покровському та Гуляйпільському напрямках відбулося понад 70 боїв.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1350 окупантів. Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 373 620 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 7 червня російські окупанти масовано атакували ударними дронами цивільну інфраструктуру Одеської області.

В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. Постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний.

У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі.

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Окупанти завдали удару БпЛА по передмістю Запоріжжя.

Унаслідок атаки загинув 56-річний чоловік, водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці.

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється.

У ніч на 7 червня внаслідок влучання ворожого безпілотника було пошкоджено об’єкт інфраструктури Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), повідомляє АТ "НАЕК "Енергоатом".

За попередньою інформацією, удар стався о 02:10. У результаті частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, при цьому відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. На місці виникло займання площею близько 40 кв. м, яке було оперативно локалізоване та повністю ліквідоване. Постраждалих серед персоналу немає.

В "Енергоатомі" наголосили, що радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми, загрози для населення і довкілля немає.

У Генштабі назвали удар РФ по об’єкту "Енергоатома" на Київщині актом ядерного тероризму.

Відстань до Чорнобильської АЕС - близько 15 км.

"У ніч на 7 червня (з 18:00 6 червня) противник атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

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За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

У селі Виженка Вижницької територіальної громади Чернівецької області під час екскурсії обвалився дерев’яний міст через річку, коли на нього одночасно вийшла група дітей, повідомляє ГУ ДСНС у Чернівецькій області.

За попередніми даними, конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася. Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми та були госпіталізовані до медичних закладів Чернівців. У них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

Рятувальники на місце події не залучалися.

У прокуратурі Чернівецької області розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України).

У Вірменії 7 червня розпочалися парламентські вибори, які можуть стати визначальними для політичного майбутнього країни та рівня підтримки чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Дільниці відкрилися о 08:00 та працюватимуть до 20:00. За перебігом голосування стежать близько 400 міжнародних спостерігачів.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, лідером передвиборчих перегонів залишається партія прем’єра Нікола Пашиняна «Громадянський договір», яку підтримують від 24 до 32% виборців. На другому місці проросійська політична сила «Сильна Вірменія» з рейтингом від 6 до 11%.

Однією з головних тем кампанії стали відносини Вірменії з Росією та Західом. Після приходу до влади внаслідок Оксамитової революції 2018 року Пашинян узяв курс на зближення з Європейським Союзом та Сполученими Штатами, а також активізував мирний процес із сусіднім Азербайджаном. Водночас уряд Вірменії призупинив участь країни в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що викликало різку критику з боку Москви.

Докладніше – в новині.

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