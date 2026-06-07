Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент: унаслідок удару РФ по об’єкту ядерної інфраструктури перевищення радіації немає, є перевищення російської наглості

Протягом тижня РФ випустила по Україні 88 ракет, понад 3 250 ударних дронів та близько 1 800 керованих авіабомб.

Президент: унаслідок удару РФ по об’єкту ядерної інфраструктури перевищення радіації немає, є перевищення російської наглості
удар РФ по об’єкту ядерної інфраструктури
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відерагував на черговий удар РФ по території навколо Чорнобильської АЕС, де фіксують влучання у будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про це Президент повідомив у соцмережах.

За його словами, ударний дрон типу "Шахед" уразив один із об’єктів критичної ядерної інфраструктури. Він назвав свідомим ударом по ядерній безпеці.

Реклама

"Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії", – зазначив Зеленський.

За даними глави держави, МЗС України, Міністерство енергетики та інші служби вже інформують міжнародних партнерів про інцидент.

Президент наголосив на необхідності посилення тиску на Росію та ухвалення нових міжнародних рішень у відповідь на подібні атаки.

Читайте такожУ Генштабі назвали удар РФ по об’єкту "Енергоатому" на Київщині актом ядерного тероризму

Також Зеленський повідомив, що цієї ночі російські удари були завдані по цивільних об’єктах у 13 областях України. Загалом протягом цього тижня РФ випустила по Україні 88 ракет, понад 3 250 ударних дронів та близько 1 800 керованих авіабомб.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies