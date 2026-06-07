Протягом тижня РФ випустила по Україні 88 ракет, понад 3 250 ударних дронів та близько 1 800 керованих авіабомб.

Президент України Володимир Зеленський відерагував на черговий удар РФ по території навколо Чорнобильської АЕС, де фіксують влучання у будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

За його словами, ударний дрон типу "Шахед" уразив один із об’єктів критичної ядерної інфраструктури. Він назвав свідомим ударом по ядерній безпеці.

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"Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії", – зазначив Зеленський.

За даними глави держави, МЗС України, Міністерство енергетики та інші служби вже інформують міжнародних партнерів про інцидент.

Президент наголосив на необхідності посилення тиску на Росію та ухвалення нових міжнародних рішень у відповідь на подібні атаки.

Також Зеленський повідомив, що цієї ночі російські удари були завдані по цивільних об’єктах у 13 областях України. Загалом протягом цього тижня РФ випустила по Україні 88 ракет, понад 3 250 ударних дронів та близько 1 800 керованих авіабомб.