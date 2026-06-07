Ураження фіксувалися в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, Криму та на Брянщині.

Сили безпілотних систем ЗСУ уночі 7 червня завдали ураження по 26 об’єктах російських військ на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Ураження завдавалися по об’єктах у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, в тимчасово окупованому Криму, а також у Брянській області Росії.

"Ніч на 7 червня у оперативній глибині противника була зігріваючою, всього відвідано 26 обʼєктів у ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької, Криму та РФ Брянської обл. Знищено ЗРК, пошкоджено три локомотиви, дві жд. зцепки з паливом, чотири електропідстанції, шість телекомунікаційних веж обтрусили і трохи військових вантажів сухопутно фронту з тилів не дісталося", – зазначив Бровді.