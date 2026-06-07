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Сили ППО знищили 215 із 236 російських ударних дронів

Є влучання 17 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Сили ППО знищили 215 із 236 російських ударних дронів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уночі 7 червня РФ атакувала Україну 236 ударними дронами різних типів. Сили ППО ЗСУ знищили 215 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 7 червня (з 18:00 6 червня) противник атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. 

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – наголошують у повітряних силах.

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