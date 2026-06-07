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На Дніпропетровщині через обстріли окупантів одна людина загинула, ще одна – поранена

Росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину та Синельниківщину.

На Дніпропетровщині через обстріли окупантів одна людина загинула, ще одна – поранена
наслідки обстрілу РФ
Фото: ДСНС України

Уночі росіяни понад 20 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою. Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень. 

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Понівечена інфраструктура. Загинув 59-річний чоловік.

На Синельниківщині противник завдав удару по Петропавлівській, Шахтарській, Покровській та Миколаївській громадах. Пошкоджені підприємства, автомобілі і господарча споруда. Постраждав 35-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

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