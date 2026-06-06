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Росія атакувала 2 катери Морської рятувальної служби у Чорному морі, є постраждалі

Триває евакуація.

Росія атакувала 2 катери Морської рятувальної служби у Чорному морі, є постраждалі
Росія атакувала катери Морської рятувальної служби
Фото: Телеграм / Олексій Кулеба

Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

Про це ввечері 6 червня повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

“На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ”, – написав Кулеба.

Він зазначив, що малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.

“Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування рф нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі”, – написав віцепрем'єр-міністр.

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