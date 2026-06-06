На Полтавщині експоліцейський отримав 12 років тюрми за смертельну ДТП, у якій загинули дві 17-річні сестри

На момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння і перевищив швидківсть.

Колишнього працівника поліції визнано винним у смертельній ДТП у Карлівці, внаслідок якої загинули дві 17-річні сестри. Суд призначив йому максимальне покарання - 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Також його на 10 років позбавлено права керувати транспортними засобами та спеціального звання.

Прокурори довели, що ввечері 30 листопада 2025 року сержант поліції, керуючи власним автомобілем Hyundai Tucson, скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги додому. Від отриманих травм дівчата загинули на місці. Вони були сестрами-трійнятами.

На момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - в його крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Крім того, він рухався зі швидкістю понад 100 км/год у межах населеного пункту.

Після ДТП правоохоронцю повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. За результатами службового розслідування його звільнили з поліції.

У суді чоловік визнав провину та попросив вибачення у матері загиблих дівчат.