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На польсько-українському кордоні в салоні автобуса виявили 120 шкурок песця

Водій автобуса пояснив, що віз цю “передачу” до Івано-Франківська.

На польсько-українському кордоні в салоні автобуса виявили 120 шкурок песця
На кордоні в автобусі виявили 120 шкурок песця
Фото: Прикордонна служба

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що у пункті пропуску «Грушів» викрили спробу переміщення через кордон незадекларованого товару - 120 шкурок песця.

Під час перевірки рейсового автобуса сполученням «Варшава - Івано-Франківськ» у багажному відділенні було виявлено хутряний вантаж, який не був задекларований у встановленому порядку.

Як пояснив 65-річний водій автобуса, шкурки він отримав у Польщі як передачу та мав доставити їх до Івано-Франківська.

За попередніми підрахунками, вартість вилученого товару становить близько 400 тисяч гривень. 

Незадекларований вантаж вилучено та передано на склад митниці.

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