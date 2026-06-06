Водій автобуса пояснив, що віз цю “передачу” до Івано-Франківська.

На кордоні в автобусі виявили 120 шкурок песця

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що у пункті пропуску «Грушів» викрили спробу переміщення через кордон незадекларованого товару - 120 шкурок песця.

Під час перевірки рейсового автобуса сполученням «Варшава - Івано-Франківськ» у багажному відділенні було виявлено хутряний вантаж, який не був задекларований у встановленому порядку.

Як пояснив 65-річний водій автобуса, шкурки він отримав у Польщі як передачу та мав доставити їх до Івано-Франківська.

За попередніми підрахунками, вартість вилученого товару становить близько 400 тисяч гривень.

Незадекларований вантаж вилучено та передано на склад митниці.