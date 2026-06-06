Радник міністра оборони: противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами

Йдеться про ділянку траси в районі Богодухова.

Противник атакує трасу між Харковом і Сумами

Ввечері 6 червня радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами.

“На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами”, – написав радник міністра.

Він зазначив, що для цього ворогом обрано ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону – на відстані 20 кілометрів.

“Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити”, – написав Бескрестнов.