Він працюватиме також як денний центр та ветеранський хаб, де мешканці можуть спілкуватися з місцевою ветеранською спільнотою.

6 червня в Івано-Франківській області розпочав роботу новий Центр психосоціальної адаптації й підтримки ветеранів та ветеранок “Будинок героя”.

Це перший пілотний проєкт в Україні для тимчасового проживання й соціальної адаптації ветеранів, які після важких поранень та лікування, потребують безпечного простору та фахової підтримки. Реалізовує проєкт команда Громадської організації “Елеос-Україна”.

Фото: Міжнародний фонд "Відродження" "Будинок героя"

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Як розповів LB.ua Сергій Дмитрієв, капелан і голова правління ГО “Елеос-Україна”, розуміння необхідності створення місця, куди б військовослужбовці могли би поїхати після госпіталю, прийшло, коли йому майже опівночі зателефонувала волонтерка й просила допомогти в пошуку прихистку для пораненого захисника.

“Хлопець з окупованої частини Запорізької області. Поранення в хребет, самостійно не пересувається. Рідних на підконтрольній території не має, відповідно, опікуватися ним нікому. Треба шукати прихисток на перший час. Так, держава надає виплати якісь, житло, але поки триває процес оформлення цих статусів та виплат, їм треба десь жити. Тоді ми вирішили це питання. Але таких хлопців та жінок у війську багато, а тому потрібно було дивитися на цю проблему комплексно”, — сказав Сергій.

Фото: Міжнародний фонд "Відродження" "Будинок героя"

Капелан поділився, що бачив такий досвід у Великій Британії та США. Мова йде про будинки тимчасового проживання, у яких можуть перебувати одночасно до 80 ветеранів, які допомагають один одному.

“За цією концепцією ми створили Центр психосоціальної адаптації й підтримки ветеранів та ветеранок “Будинок героя”. Він відрізняється від державних установ чи великих гуртожитків. Це невеликий інклюзивний простір, де наші військовослужбовці матимуть можливість отримати не тільки дах над головою, але й комплексну підтримку з боку соцпрацівника, юриста та психолога”, — розповів Дмитрієв.

Приміщення Будинку героя розраховане на одночасне перебування до 8 осіб. Будівля є одноповерховою та повністю перепланованою під потреби людей з інвалідністю: встановлено спеціальні перегородки, адаптовані душові та функціональні ліжка.

“Оскільки головною метою цього проєкту є деінституалізація такого місця проживання й створення умов, максимально наближених до домашніх, кімнати й загалом сам будинок не схожі на лікарняні палати. Ми придбали телевізори, постіль, красивий посуд й декоруємо кімнати аби це виглядало більш сучасно та красиво. Ми впевнені, що такий підхід сприятиме психологічному відновленню та самодисципліні”, — каже капелан.

Для того аби підтримувати там безпечне середовище, у Будинку діятимуть чіткі правила та обмеження. За словами Сергія Дмитрієва, туди не можна приносити зброю та пити алкоголь. Окрім того, відвідувачі не будуть лишатися на ночівлю, оскільки це заважає іншим побратимам чи посестрам, які там проживатимуть.

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Фото: Міжнародний фонд "Відродження" "Будинок героя"

“В першу чергу, це повага та гідність до кожного. Ми всі використовуємо у своїй ветеранській спільноті основні принципи так званого “Кодексу ветерана” Максима Музики. Ветеран — це почесне звання. І все, що ветерани робили, вони робили для своєї країни, і для себе в першу чергу. І що вони не вимагають для себе якоїсь особливої поваги, але поважають один одного, допомагають та підтримують”, — пояснив Дмитрієв.

Будинок героя не функціонує, як реабілітаційний центр. Сергій пояснив, що ветерани з алкогольною чи наркотичною залежністю мають проходити лікування в спеціальних закладах, тому ця категорія військовослужбовців не зможе скористатися послугами цього центру.

“Проєкт орієнтований на тих, кому “немає куди йти”, — через окупацію рідних домівок, сімейні обставини або відсутність інклюзивного житла у близьких. Послугами також можуть скористатися іноземні військовослужбовці”, — пояснив Сергій.

Перебування в будинку зазвичай триває до трьох місяців, але цей термін може бути продовжений залежно від індивідуальних потреб ветерана, наприклад, до завершення судових справ або відновлення документів.

Допомагати ветеранам будуть спеціалісти, які проживатимуть разом з ними. За словами капелана, вони супроводжуватимуть в оформленні державних виплат, відновленні документів, пошуку постійного житло та роботи.

Фото: Міжнародний фонд "Відродження" "Будинок героя"

Окрім житла, надається психологічна допомога, медичний супровід та духовна підтримка від капеланів. Персонал проходить спеціальне навчання, щоб глибоко розуміти потреби ветеранської спільноти. «Будинок героя» працюватиме також як денний центр та ветеранський хаб, де мешканці можуть спілкуватися з місцевою ветеранською спільнотою.

“Головна мета — інтегруватися в мирне життя, тому фахівці одразу працюють над планом його подальшого самостійного життя поза центром”, — сказав Дмитрієв.

Подати заявку на тимчасовий прихисток у «Будинку героя» можна заповнивши гугл-форму.