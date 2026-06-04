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НСЗУ підготувала «Гід для ветеранів» про медичні гарантії та доступні послуги у 2026 році

Ветерани та ветеранки можуть скористатися новим практичним посібником «Гід для ветеранів: простими словами про медичні гарантії 2026», який допоможе зорієнтуватися у гарантованих державою медичних послугах, маршрутах пацієнта та програмах підтримки.

Про це повідомила Національна служба здоров’я України.

НСЗУ підготувала «Гід для ветеранів» про медичні гарантії та доступні послуги у 2026 році

У новому Гіді зібрано роз’яснення щодо отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, лікування травм війни та їхніх наслідків, реабілітації, зокрема після ампутацій, а також психологічної та психіатричної допомоги.

Також у посібнику міститься інформація про стоматологічну допомогу та зубопротезування, забезпечення лікарськими засобами, довготривалий медичний догляд, отримання допомоги при серцево-судинних, онкологічних та інших захворюваннях.

Окремий розділ присвячено алгоритму дій у разі порушення прав пацієнта та механізмам захисту цих прав.

У НСЗУ зазначають, що Гід стане корисним не лише ветеранам і ветеранкам, а й членам їхніх родин, фахівцям із супроводу ветеранів, представникам громад та всім, хто працює з ветеранською спільнотою.

Завантажити «Гід для ветеранів: простими словами про медичні гарантії 2026» можна за посиланням.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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