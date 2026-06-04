НСЗУ підготувала «Гід для ветеранів» про медичні гарантії та доступні послуги у 2026 році

У новому Гіді зібрано роз’яснення щодо отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, лікування травм війни та їхніх наслідків, реабілітації, зокрема після ампутацій, а також психологічної та психіатричної допомоги.
Також у посібнику міститься інформація про стоматологічну допомогу та зубопротезування, забезпечення лікарськими засобами, довготривалий медичний догляд, отримання допомоги при серцево-судинних, онкологічних та інших захворюваннях.
Окремий розділ присвячено алгоритму дій у разі порушення прав пацієнта та механізмам захисту цих прав.
У НСЗУ зазначають, що Гід стане корисним не лише ветеранам і ветеранкам, а й членам їхніх родин, фахівцям із супроводу ветеранів, представникам громад та всім, хто працює з ветеранською спільнотою.
Завантажити «Гід для ветеранів: простими словами про медичні гарантії 2026» можна за посиланням.