Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
ГоловнаЗдоров'я

Оземпік офіційно виходить на український ринок

Усі продажі “Оземпіку” до цього часу в Україні були у “сірій зоні”, адже компанія не поставляла його офіційно. 

Оземпік офіційно виходить на український ринок
Фото: digi24.ro

Відтепер препарат офіційно став доступним в Україні. 

Про це український офіс виробинка, «Ново Нордіск Україна», повідомив у пресрелізі.

Оземпік – інноваційний варіант терапії для дорослих із цукровим діабетом 2 типу. Не для схуднення. Нагалаємо, про цю проблему ми писали ще два роки тому. 

Реклама

Оземпік – препарат, який допомагає краще контролювати цукровий діабет 2 типу. Діюча речовина – семаглутид.

Семаглутид діє комплексно: сприяє зниженню рівня глюкози в крові, впливає на апетит та допомагає контролювати масу тіла, а також може знижувати ризик розвитку ускладнень цукрового діабету 2 типу. Препарат вводять під шкіру раз на тиждень за допомогою шприц‑ручки.

Зараз в Україні – близько 1,3 млн людей із цим типом діабету.

Важливо: застосування цього лікарського засобу має проводитися суворо за призначенням лікаря та на основі його клінічного рішення. Препарат є рецептурним. Самолікування може зашкодити.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies