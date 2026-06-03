Оземпік офіційно виходить на український ринок

Усі продажі “Оземпіку” до цього часу в Україні були у “сірій зоні”, адже компанія не поставляла його офіційно.

Відтепер препарат офіційно став доступним в Україні.

Про це український офіс виробинка, «Ново Нордіск Україна», повідомив у пресрелізі.

Оземпік – інноваційний варіант терапії для дорослих із цукровим діабетом 2 типу. Не для схуднення. Нагалаємо, про цю проблему ми писали ще два роки тому.

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Оземпік – препарат, який допомагає краще контролювати цукровий діабет 2 типу. Діюча речовина – семаглутид.

Семаглутид діє комплексно: сприяє зниженню рівня глюкози в крові, впливає на апетит та допомагає контролювати масу тіла, а також може знижувати ризик розвитку ускладнень цукрового діабету 2 типу. Препарат вводять під шкіру раз на тиждень за допомогою шприц‑ручки.

Зараз в Україні – близько 1,3 млн людей із цим типом діабету.

Важливо: застосування цього лікарського засобу має проводитися суворо за призначенням лікаря та на основі його клінічного рішення. Препарат є рецептурним. Самолікування може зашкодити.