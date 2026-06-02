У Києві обстрілом вночі 2 червня російські війська пошкодили та частково зруйнувалиі п'ять медичних установ.

Мова про два спеціалізовані медзаклади, і три центри сімейної медицини у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше постраждав центр сімейної медицини у Голосіївському районі — там зруйновані другий і третій поверхи.

Фейсбук-сторінка МОЗ України

Медики та пацієнти були в укриттях. Постраждалих на цих об’єктах немає.

Загалом унаслідок атаки в Києві загинули четверо людей, постраждали 65, із них — троє дітей. 38 поранених госпіталізували.

Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених.