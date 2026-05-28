В Україні за державною програмою запротезували понад 44 тисячі людей від початку великої війни

Про це в інтерв’ю АрміяInform повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні за державною програмою протезування допомогу отримали понад 44 тисячі людей.

За словами міністра, система протезування в Україні тривалий час потребувала оновлення через розірваний маршрут пацієнта, непрозоре ціноутворення, питання до якості виробів і тривалі строки очікування. Для вирішення цих проблем створили міжвідомчу робочу групу за участю профільних міністерств, представників ринку та людей, які користуються протезами.

За результатами роботи групи було ухвалено дорожню карту реформування системи протезування.

«Фінансування у нас достатньо — маємо майже 8 мільярдів гривень по програмі забезпечення допоміжними засобами реабілітації та протезування, з яких трохи більше ніж 1 мільярд гривень — на високофункціональні протези», — зазначив Денис Улютін.

Міністр наголосив, що всі громадяни, які звертаються за державною програмою, отримують протези безоплатно, а держава наразі має достатньо коштів для забезпечення потреб. Водночас оплачуються як вироби з українських, так і з іноземних комплектуючих.

Попри достатнє фінансування, у сфері протезування все ще залишаються черги. Як пояснив Улютін, проблема пов’язана не з нестачею коштів, а з необхідністю розширювати ринок і готувати більше спеціалістів. Особливо складною залишається сфера протезування верхніх кінцівок, яка вимагає більшої кількості протезистів та тривалішої реабілітації.

Також держава спростила доступ до спортивних протезів, збільшила фінансування дитячого протезування та почала забезпечувати дітей протезами верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом живлення. Високофункціональне протезування стало доступним і для іноземців, які брали участь у відсічі російської агресії.

Зокрема, держава компенсує роботодавцям витрати на переобладнання робочих місць для людей з інвалідністю, а також передбачає компенсацію до 50 тисяч гривень на адаптацію транспортних засобів.

