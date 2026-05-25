До такого висновку дійшли науковці після масштабного аналізу досліджень на гризунах. Хоча зміна харчування покращувала когнітивні функції, пам’ять часто не відновлювалася до рівня тварин, які ніколи не вживали нездорову їжу.

Надмірне споживання цукру та жирної їжі може мати тривалий вплив на пам’ять, який не завжди повністю зникає навіть після переходу на здоровий раціон.

Дослідники провели систематичний огляд і метааналіз 27 доклінічних досліджень на щурах і мишах, щоб з’ясувати, наскільки мозок здатний відновитися після дієт із високим вмістом жирів і цукру (HFHS — high-fat, high-sugar diet).

Науковці проаналізували експерименти, у яких гризунів щонайменше два тижні годували шкідливою їжею, а потім переводили на здоровіший раціон щонайменше на 24 години.

Результати показали: тварини, які перейшли на правильне харчування, демонстрували кращі показники пам’яті, ніж ті, хто продовжував споживати їжу з високим вмістом жирів і цукру.

Реклама

Втім, покращення виявилися лише частковими. Як пояснила головна авторка дослідження, біопсихологиня Simone Reichelt, навіть після кількох тижнів здорового харчування пам’ять тварин не поверталася до рівня тих, хто постійно дотримувався збалансованої дієти.

Дослідники також виявили, що відновлення залежало від типу шкідливого раціону. Найкращі результати спостерігалися у випадках, коли тварини переходили із дієт із високим вмістом жирів на здорову їжу. Натомість після дієт із великою кількістю доданого цукру або комбінованих HFHS-дієт значного відновлення пам’яті майже не спостерігалося.

«Цукор може бути ключовим фактором, який обмежує відновлення пам’яті», — зазначила Рен. За її словами, саме солодкі продукти можуть спричиняти найбільш стійкі зміни у роботі мозку.

Дослідження не виявило стабільних покращень в інших когнітивних показниках, зокрема рівні активності, мотивації до їжі чи поведінці, пов’язаній із тривожністю або депресією. Це свідчить про те, що позитивний ефект від зміни харчування найбільше стосується саме пам’яті.

Автори припускають, що ключову роль у цьому процесі відіграє гіпокамп — ділянка мозку, відповідальна за навчання, просторову орієнтацію та формування пам’яті. Попередні дослідження вже пов’язували раціони з високим вмістом жирів і цукру зі зменшенням об’єму гіпокампу та погіршенням його функцій у людей.

Старший автор дослідження, біопсихолог Mike Kendig, наголосив, що експерименти на гризунах дозволили ізолювати саме вплив харчування. У людей це зробити складніше, адже зміна раціону часто супроводжується іншими факторами — фізичною активністю, змінами настрою та режиму дня.

Водночас науковці застерігають від паніки. За їхніми словами, результати не означають, що вже завдану шкоду неможливо зменшити. Покращення харчування все одно позитивно впливає на роботу мозку, однак важливо не покладатися на думку, що наслідки багаторічного споживання великої кількості цукру можна повністю скасувати пізніше.

Дослідники наголошують, що захист здоров’я мозку може значною мірою залежати не лише від подальшого переходу на здорову їжу, а й від уникнення тривалого впливу надмірної кількості цукру та ультраоброблених продуктів із самого початку.